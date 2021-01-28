تفاصيل رسالة موسيماني إلى حسين الشحات قبل مونديال الأندية
الخميس 28/يناير/2021 - 11:00 ص
علي نبوي
طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسين الشحات لاعب الفريق
الأحمر استعادة مستواه مستواه مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية.
وتطير
بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا
الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق يوم ٤ فبراير المقبل.
وشدد
موسيماني على الشحات ضرورة استعادة مستواه وصنع الفارق مع الفريق الأحمر في كأس العالم
للأندية خاصة وأنه شارك في البطولة قبل ذلك بقميص العين الإماراتي.
وتقام
بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل بمشاركة الأهلي
باعتباره بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.