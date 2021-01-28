الصين تحذر الولايات المتحدة من محاولة "تسييس التحقيقات" في منشأ كورونا

حذرت السلطات الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة من محاولة "تسييس التحقيقات" في منشأ فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

بدأ فريق منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، التحقيقات في إقليم وهان الصيني حول منشأ فيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.