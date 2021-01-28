انفجار ضخم في مصنع للبارود بروسيا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:40 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم بيرم الروسي، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص جراء انفجار في معمل للبارود، وفقًا لروسيا اليوم.

 

ونشرت وزارة الأمن في إقليم بيرم، بيانًا جاء فيه: "في الساعة 08.30 (06.30 بتوقيت موسكو)، تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع غالبيرينا في منطقة المصنع في الإقليم، حيث شارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق".

 

وأسفر الانفجار، عن  إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، ويتم حاليا التحقيق في ظروف الحادث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصنع للبارود روسيا انفجار ضخم

أخبار تهمك

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل عرض انتقال مصطفى محمد إلى جلاتا سراي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم تشيلسي مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

قتلى بانفجار مصنع كيماويات بولاية أوتار براديش الهندية

حريق يحاصر 9 أشخاص في منجم وسط روسيا

تسرب الغاز السبب.. التفاصيل الكاملة لانفجار باريس

ارتفاع حصيلة جرحى انفجار مصنع متفجرات في روسيا

ارتفاع عدد القتلى فى انفجار مصنع الغاز الصينى إلى 15 شخصا

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل انفجار ماسورة غاز بشقة بولاق الدكرور

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 ص

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

09:30 ص

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات