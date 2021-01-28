انفجار ضخم في مصنع للبارود بروسيا

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم بيرم الروسي، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص جراء انفجار في معمل للبارود، وفقًا لروسيا اليوم.

ونشرت وزارة الأمن في إقليم بيرم، بيانًا جاء فيه: "في الساعة 08.30 (06.30 بتوقيت موسكو)، تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع غالبيرينا في منطقة المصنع في الإقليم، حيث شارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق".

وأسفر الانفجار، عن إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، ويتم حاليا التحقيق في ظروف الحادث.