ديمبلي مهدد بالرحيل عن برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني يرغب في تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع الفريق في 2022.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يعملون على تقديم عرضاً للنجم الفرنسي من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن إدارة برشلونة ترغب في رد فوري من النجم الفرنسي على هذا العرض في حين أن النجم الفرنسي ليس في عجلة من أمره بشأن التجديد.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة هددت ديمبيلي ببيعه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في حال لم يوافق على تجديد عقده بأسرع وقت ممكن علماً أن النجم الفرنسي ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي وآرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.