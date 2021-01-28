تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز، التي ستُقام الممتاز على استاد "بتروسبورت"، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

 

ومن المنتظر أن يجري باتشيكو 3 تغييرات على تشكيل الزمالك الذي خاض المباراة الأخيرة أمام أسوان.


تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة


ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:


في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

 

خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد فتوح

 

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – شيكابالا

 

في الهجوم: أشرف بن شرقي.

 

جدير بالذكر أن الزمالك يحل ثانيًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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