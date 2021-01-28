الأرصاد: الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري والعظمى 17 (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأن يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وأن تكون الرياح نشيطة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في شمال الصعيد ودافئًا على جنوب الصعيد وشديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وباردًا على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد مع وجود أمطار متوسطة وخفيفة في مناطق مختلفة وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 17 والصغرى 9
الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10
مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 11
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11
دمياط العظمى 17 والصغرى 11
الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 9
السويس العظمى 17 والصغرى 9
العريش العظمى 18 والصغرى 10
طابا العظمى 20 والصغرى 12
سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 4
شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 14
الغردقة العظمى 22 والصغرى 12
الفيوم العظمى 17 والصغرى 8
بني سويف العظمى 17 والصغرى 7
المنيا العظمى 18 والصغرى 6
أسيوط العظمى 18 والصغرى 6

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