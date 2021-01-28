رئيس الوزراء التونسي: أي استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافا لتونس ولشعبها

الخميس 28/يناير/2021 - 10:21 ص
رئيس الوزراء التونسي
رئيس الوزراء التونسي
وكالات

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الخميس، إن أي استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافًا لتونس ولشعبها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.

 

وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الإثنين، إن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي، الثلاثاء، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور .

 

وانتقد الرئيس التونسي، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع".

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