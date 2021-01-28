وزيرة الصحة: لبنان قوية وقادرة على تخطي التحديات

الخميس 28/يناير/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها محملة برسالة تضامن ومحبة من أمين عام جامعة الدول العربية، وبشحنة من أجهزة الرعاية المركزة وأجهزة أشعة من الجامعة العربية بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها اللبناني المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن وجودها في بيروت كان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال رسالة مباشرة من الشعب المصري ومن سيادته لجميع الأشقاء في لبنان، فضلا عن إرسال رسالة للعالم بأهمية التضامن مع لبنان في هذه الفترة العصيبة.

وأعربا عن أمنياتها أن تشهد الفترة القادمة انفراجة في مواجهة تحدي كورونا، مؤكدة أن الشعب اللبناني عنده قدرة على التحمل، وتخطي الأزمات، مضيفة: "بالتضامن نقدر نعدي الأزمات".

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