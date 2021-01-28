الخطيب يعود إلى القاهرة للسفر مع بعثة الأهلي لمونديال الأندية

الخميس 28/يناير/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى القاهرة صباح غد الجمعة قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم.

 

ويتواجد رئيس النادي بدولة الإمارات في الوقت الحالي، للحصول على الجرعة الثانية من مصل لقاح كورونا.

 

ويترأس البعثة محمود الخطيب، ومعه 54 فرد من بينهم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر ونائبه أشرف عمر، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وحنان الزيني مدير إدارة التراخيص والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وال30 لاعبا من بينهم وليد سليمان رغم أن تأكد عدم مشاركته بسبب الإصابة. 

 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريق الدحيل القطري في أولى مباريات البطولة والمقرر لها 4 فبراير القادم.

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