وزيرة الصحة من بيروت تكشف تفاصيل الدعم المصري للبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن سعادتها في بوجودها في بيروت، مشيرة إلى أنها محملة برسالة محبة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع المصريين للشعب اللبناني. 

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها اللبناني المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى ان هناك جسر جوي بين القاهرة وبيروت مكون من 3 طائرات، منهم طائرتان أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا، وطائرة ألبان أطفال.

وأضافت أن هذا الجسر سيستمر طالما هناك احتياج في لبنان، وهذه هى توجيهات الرئيس السيسي، موضحة أنها ستزور المستشفى الميداني للقوات المسلحة في بيروت والتي قدمت الدعم لنحو 100 ألف إنسان في لبنان.

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