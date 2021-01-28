موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

 

يستعد ليفربول لخوض مباراة نارية أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

 

ويتواجد ليفربول في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة عن نظيره توتنهام صاحب المركز السادس.


وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف سجله روبرتو فيرمينيو.

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