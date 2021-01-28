ياسين أبو رواش يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "عودة الأب الضال"

الخميس 28/يناير/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يُشارك الفنان الشاب ياسين أبو رواش في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد الله، بطولة هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي.

وقال ياسين أبو رواش في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "عودة الأب الضال" هو وجود المخرج أحمد عبد العال الذي سبق وتعاون معه في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "راجل وست ستات"، حيث أنه كان يعمل وقتها كمساعد مخرج.

وأوضح ياسين أبو رواش أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب من حارة شعبية يُدعى "قوطة"، وهو مدمن للمخدرات، ومعظم مشاهده أمام الفنان خالد منصور، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء الأبطال المشاركين في المسلسل.

وفي سياق آخر، شارك الفنان ياسين أبو رواش في مسلسل "أنصاف مجانين"، وهو بطولة أحمد خالد صالح، أسماء جلال، ديانا هشام، محسن منصور، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج عمر رشدي.

والجدير بالذكر أن ياسين أبو رواش يُشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أحمد شاكر، عمر الشناوي، طارق صبري، بشرى، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.

أخبار تهمك

رمضان صبحي يحسم مصيره مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: وفاة 48 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

نجم تشيلسي مرشح للإنضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يوم

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عرض انتقال مصطفى محمد إلى جلاتا سراي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 ص

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

09:30 ص

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات