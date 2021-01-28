ندى موسى عن مشاركتها في "بين السما والأرض" :"بحب الشغل مع ماندو العدل" (خاص)

الخميس 28/يناير/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تُشارك الفنانه ندى موسى في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، مع هاني سلامة، غادة عادل، أحمد بدير، سوسن بدر، نجلاء بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نورهان والمسلسل من إخراج ماندو العدل.

وقالت ندى موسى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "بين السما والأرض" هو أن الدور الذي تقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل، ولرغبتها الشديدة في تكرار عملها مع المخرج ماندو العدل الذي سبق وتعاونت معه في مسلسل "الداعية".

وأوضحت ندى موسى أنها تجسد خلال الأحداث دور سيدة تُدعى "كريمة" وتعمل مع الفنان هاني سلامة، وتتعرض للحجز مع مجموعة من الأشخاص داخل الأسانسير.

وأضافت ندى موسى:"الدور جديد ومختلف وأنا بحب ماندو وكان نفسي اشتغل معاه؛ لإن بقالنا كتير مشتغلناش مع بعض من وقت" الداعية"، وكل الموجودين في الكاست بحبهم والحدوتة حلوة أوي".

مسلسل "بين السماء والأرض" مأخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ وتدور أحداثها في لوكيشن واحد، حيث يُسجن مجموعة من الأفراد في أسانسير، ويكشف ن خلال الأحداث عن طموحاتهم و مشاكلهم، وسبق وتم تقديم الرواية في السينما عام 1959، بنفس الاسم، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم منهم هند رستم، محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، وكان من إخراج صلاح أبو سيف.

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