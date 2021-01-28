محمد صلاح في القمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الخميس نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.

2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.

5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.

6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.

7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف

8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 9 أهداف.

9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.

10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.

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