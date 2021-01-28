مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

الخميس 28/يناير/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

فجر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة مدوية، بعدما أكد أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بات قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه نهاية الموسم الجاري.

 

وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "رمضان صبحي يفكر فى الرحيل عن بيراميدز بنهاية الموسم الجاري حال عدم حصوله على بطولة مع الفريق سواء محلية أو الكونفيدرالية الأفريقية وهذا السبب المعلن".

 

وأضاف: "السبب الثاني الغير معلن وهو الراتب الكبير الذي يحصل عليه رمضان صبحي تسبب فى أزمة كبيرة بين لاعبي بيراميز وهو الأمر الذي عجل برحيله".

 

وتعادل بيراميدز سلبا مع الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في عاشر جولات الدورى العام.

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