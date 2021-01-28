تفاصيل عرض انتقال مصطفى محمد إلى جلاتا سراي

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اقترب من الانتقال إلى صفوف جلاتا سراي التركي.

وأوضحت التقارير أن نادي جلاتا سراي التركي، سيضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام، مقابل 2 مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن نادي جلاتا سراي سيكون له الأفضلية في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، مقابل دفع 4.5 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد بصورة دائمة.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد يرغب في خوض تجربة الاحتراف والرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.