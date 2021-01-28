مدير مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
قال الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمى بمحافظة الشرقية أن المستشفى أجرت ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا

وأوضح العراقي لموقع الفجر اليوم أن السيدة المصابة بكورونا حامل 36 أسبوع ويبلغ عمرها 26 سنة وتم التنسيق بواسطه طاقم الإدارة وأجريت الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للمريضة وعلى الفور تم دخول المريضة لغرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية.

وأضاف مدير مستشفى الأحرار أن العملية كللت بالنجاح، والأم والمولود بحالة جيدة تحت الملاحظة، مشيرا أن العملية أجريت بمشاركة الدكتور ممتاز سليمان أخصائي نسا وتوليد والدكتورة حنان عبد الوهاب طبيب مقيم نساء وتوليد وبإشراف الدكتور أحمد عثمان الاستشارى ا ورئيس قسم النساء والتوليد والدكتور أحمد خطاب.
مدير مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا (صور)
مدير مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا (صور)
مدير مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا (صور)
مدير مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا (صور)
مدير مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا (صور)
مدير مستشفى الأحرار بالشرقية: أجرينا عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا (صور)

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