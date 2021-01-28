لأول مرة منذ 6 أشهر.. إصابات كورونا اليومية تتخطى 300 حالة في قطر

الخميس 28/يناير/2021 - 09:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في قطر، 338 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وشهد قطر، اليوم الخميس، أول ارتفاع للحالات عن حاجز 300 إصابة يوميًا منذ ستة أشهر، وذلك بعد أن كانت الدوحة قد أكدت قبل أيام استقرار التفشي في البلاد.

 

وأصدرت الصحة القطرية بيانًا ذكرت فيه أن من بين الإصابات الجديدة 324 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و14 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الخاضعين للحجر الصحي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في الدولة إلى 149933 حالة من إجمالي 1368964 شخصاً تم فحصهم حتى الآن.

 

وقال البيان، إنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لوضعهم الصحي.

 

وأكدت الصحة القطرية، تعافي 127 شخصاً من المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 145251 شخصاً، بينما استقر عدد الوفيات عند 248 لعدم تسجيل أي حالة وفاة أمس.

 

 

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