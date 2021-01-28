جلسة بين مسئولي الزمالك وسموحة لحسم صفقة حسام حسن









كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، للتعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة، لتعويض رحيل مصطفى محمد.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك لن يقع فريسة لطلبات فرج عامر الخزعبلية، على حد وصفه، مشيرا إلى أن حسام حسن لن ينتقل للزمالك إلا بأرقام منطقية.





وتابع، "الزمالك سيعقد جلسة مع إدارة سموحة خلال ساعات معدودة من أجل حسم التعاقد مع حسام حسن، وعمر السعيد قد يكون جزء من الصفقة".



