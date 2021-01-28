تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

الخميس 28/يناير/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يتصدر المهاجم الاوروجوياني لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 12 هدفًا.

ولعب سواريز دور كبير في تصدر أتليتكو مدريد بطولة الليغا، وذلك عقب مرور 20 جولة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، وله مباراة مؤجلة.

ثم يأتي يوسف النصيري في المركز الثالث برصيد 12 هدف، بفارق هدف وحيد عن صاحب المرتبة الرابعة ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وحامل اللقب للنسخة الماضية.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالآتي:

1- لويس سواريز.. برصيد 12 هدف.

2- يوسف النصيري.. برصيد 12 هدف.

3- ليونيل ميسي.. برصيد 11 هدف.

4- كريم بنزيما.. 10 أهداف.

5- جيرارد مورينو.. 10 أهداف.

6- اياغو اسباس.. 9 أهداف.

7- روجر مارتي.. 8 أهداف.

8- ميكيل اويارزابال.. 8 أهداف.

9- سيرجيو.. 7 أهداف.

10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.

11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.

12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.

13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.

14- أنطوان غريزمان.. 5 أهداف.

15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.

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