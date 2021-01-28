شاهد.. أحدث ظهور لدينا الشربيني مع ياسمين رئيس

الخميس 28/يناير/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها، عبر خاصية ستوري بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت الصورة برفقة الفنانة دينا الشربيني ، وفي المرآه، ويوجد فتاة معهم بالصورة ، وكانت الصورة سيلفي .


وتعاقدت ياسمين رئيس على فيلم جديد مع المنتج "أحمد السبكي" يسمى "تحت تهديد السلاح"، حيث نشرت ياسمين صورة لها مع المنتج ونجله "كريم السبكي" عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم قريباً ياسمين رئيس".


يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية، هو فيلم لص بغداد وهو فيلم كوميدي أكشن من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، ومن بطولة ياسمين رئيس، محمد إمام، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن.

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