موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي













يستضيف فريق أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



