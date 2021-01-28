وكيل صحة الدقهلية يتلقى لقاح كورونا اليوم

كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن توجهه في العاشرة صباحا إلى مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.





يشار أن لقاح فيروس كورونا يقدم بمستشفى الحجر الصحي بتمي الامديد، حيث تم تسجيل حوالي 172 فردًا من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.





وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن التطعيمات آمنة وخصعت لكافة التحاليل التي اثبتت فاعليتها.





كما دعى المواطنين لعدم التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.





وتقدم وكيل صحة الدقهلية بالشكر لكافة العاملين والأطقم الطبية لمجهوداتهم في التصدي لتلك الجائحة.





وعلي صعيد آخر، وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إدارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب ومتابعة الأعمال بمحطات المياه بجميع مراكز المحافظة وماخذ المياه ومدى استيفائها للشروط الصحية ونظافة المأخذ وأخذ عينات من الشبكات والمنازل لمتابعة جودة المياه ومتابعة تطهير الشبكات المستمر.





هذا، وتم سحب حوالي 32 الف عينة مياه مرشحه (منازل - شبكات - مدارس - مساجد - مطاعم) و240 عينة صرف صناعي وكذلك الرقابة على خزانات المياه بالمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن التجمع لقياس جودة المياه واستيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك إحكام الرقابة على الصرف الصحي والمرور المستمر على محطات معالجة ورفع الصرف الصحي للوقوف على التشغيل الجيد وأحكام الرقابه على الصرف الصناعي ومدى تطبيق القواعد المنظمة لمعالجة الصرف الصناعى وعدم صرفها على مصادر المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى مخالفة.



