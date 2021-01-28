جنايات الجيزة تبرئ متهمًا من انتحال صفه ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري 

الخميس 28/يناير/2021 - 12:38 ص
ميشيل حليم
ميشيل حليم
إيريني صفوت
حكمت محكمه جنايات الجيزة جلسة اليوم ٢٧ يناير ٢٠٢١ الدائره ٢٣ جنايات المنعقده بمحكمهدة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مدني دياب ببراءة ( آ م ع ) من تهمتي حيازه انتحال صفه ضابط شرطهة وحيازه سلاح ناري ٩ميلي وطلقات.

وكانت نيابة قسم الجيزة قد أحالت المتهم بعد ضبطه في إحدى الأكمنة المتحركة تم استيقاف سياره ملاكي دون لوحات معدنيه وبسؤال قائدها قرر له انه نقيب شرطة بمباحث المرور وكان المتهم جالسًا بجوار قائد السيارة وأدعى أنه رائد شرطة وبفحصه تبين أنه ينتحل صفه ضابط وأنه صاحب شركه وبتفتشيه عثر معه على سلاح ناري ٩ملي وطلقات من نفس العيار. 

وحضر مع المتهم المحامي ميشيل حليم، ودفع بعدم معقوليه أن ينتحل المتهم صفه ضابط شرطة وهو جالس بجوار قائد سيارة يعمل ضابط شرطة بالفعل في مرور القاهرة، كما قرر الضابط بمحضره كما دفع ببطلان اجراءات قبض وتفتيش المتهم لانتفاء حاله التلبس، وأن ضابط الواقعة فسر تفتيشيه كون السيارة دون لوحات فهنا يكون التفتيش لقائد السيارة، وليس المتهم الجالس بجواره.

وقال "حليم"، إن ضابط الواقعه انفرد بالشهادة وسمح لقائد السياره بالإنصراف ولم تحرر واقعة بمخالفة السيارة التي زعم أنها دون لوحات معدنيه ودون حجز تلك السياره موضوع المخالفة، كما دفع  بكيدية الاتهام بعد أن قدم تقريرًا طبيًا من مستشفى أم المصريين العام بوجود كدمات متفرقة ومتعدده في جسم المتهم بعد تعدي محرر الواقعه على حد قول المتهم عليه بالضرب وقدم للمحكمة صورة من جنحة استعمال قسوه ضد ضابط الواقعة وعليه حكمت المحكمه ببراءة المتهم.

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