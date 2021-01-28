إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالقرب من كمين الصفا على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الصفا، وقد أسفر الحادث عن إصابة 14سخص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.



