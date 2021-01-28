صاحبة واقعة إنقاذ السيدة الحامل تكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 04:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قالت ندى، بطلة واقعة إنقاذ سيدة حامل مصابة بكورونا تخلى عنها الجميع، إنها قرأت بوست استغاثة لزوج سيدة في حدائق الأهرام يطالب بإنقاذ زوجته، لافتة إلى أنها استجابت له في الثالثة فجرًا.

وأضافت "ندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنها توجهت للعقار لإنقاذ السيدة الحامل لكل السكان رفضوا دخولها دون إبداء أسباب.

وتابعت أنها طالبت رئيس اتحاد ملاك العقار بدخولها، ولكنه رفض فاضطرت إلى كسر الباب لإنقاذ السيدة، مستكملة: "جار السيدة شتمني ورفض دخولي لإنقاذ السيدة برغم إصابتها بكورونا".

واستطرد: "قفزت من بلكونة الشقة المجاورة للسيدة الحامل وكانت في حالة ولادة ومغمى عليها"، مضيفة: "زوج السيدة قام بتسمية ابنتي على اسمها تكريمًا لما قمت به".

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