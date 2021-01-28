ضبط طالبين نشرا فيديو تضمن عبارات خادشة للحياء العام

الخميس 28/يناير/2021 - 12:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة بموقعي التواصل الاجتماعى "فيسبوك - يوتيوب" على شبكة الإنترنت تقوم ببث العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن عبارات ومواد خادشة للحياء، عبر قيام مقدمي هذا المحتوى بعقد لقاءات مع شباب وفتيات بالطريق العام، متضمنةً "عبارات تحمل مداورة لفظية فضلًا عن كونها مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة" وإذاعتها للعامة دون تمييز بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مسئولي تلك الصفحة والقائمين على إدارة تلك اللقاءات وهما طالبان – مقيمان بدائرة قسمى شرطة (الدخيلة – باب شرق) بالإسكندرية، وتم ضبطهم وبحوزتهم 1 كاميرا محمل عليها العديد من اللقاءات التى تم تصويرها وبها عبارات خادشة للحياء – 1 مايك "wireless" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من حصيلة نشاطهم المؤثم).

بمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الاجتماعى "فيسبوك – يوتيوب" عبر شبكة الإنترنت، وإشرافه عليها بالإشتراك مع المتهم الثانى وشقيقه على النحو المشار إليه، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وكذا تحقيق استفادة مادية، وقرر بالتحصل على تلك الإستفادة المادية من خلال "أحد الأشخاص (محدد)".

وبمواجهة المتهم الثاني أقر بمضمون ما قرره المتهم الأول، وأضاف بقيام المتهم الأول وشقيقه بإعداد تلك الحوارات التى تحتوى على عبارات خادشة للحياء العام.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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