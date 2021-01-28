برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

أفلت برشلونة من كمين مضيفه رايو فاييكانو وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 يوم الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا.





وحجز برشلونة مقعده في دور الثمانية للبطولة بفوز صعب على رايو فاييكانو 2 - 1 في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.







