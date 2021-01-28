لجنة مكافحة كورونا تكشف أسباب انخفاض الإصابات (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 02:38 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بسبب حرص المصريين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وزيادة وعيهم.

وأكد "حسني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يجب زيادة الوعي بين المواطنين في إجراءات التعامل مع المصابين وعدم التنمر عليهم، متابعًا: "حتى الآن لا يوجد أي لقاح يستخدم إلا عبر جرعتين".

وأضاف أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة بين فترة تلقي الجرعة الأولى والثانية للقاح كورونا.

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كورونا انخفاض الاصابات الاجراءات الاحترازيه

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