"حطوا سم في الجاتوه".. فك لغز تسمم طالبات الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم ثان العامرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإصابة ستة طالبات جميعهن عمرهن 14 سنة، بتسمم غذائي وحدوث إصابتهن عقب تناولهن حلوى "جاتوه" ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.





وتوصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة وأن وراء ارتكابها ثلاثة طالبات جميعهن عمرهن 15 سنة مقيمات بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن، بمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها واعترفن تفصيليًا بارتكابهن الواقعة.



