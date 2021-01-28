"حطوا سم في الجاتوه".. فك لغز تسمم طالبات الإسكندرية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم ثان العامرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإصابة ستة طالبات جميعهن عمرهن 14 سنة، بتسمم غذائي وحدوث إصابتهن عقب تناولهن حلوى "جاتوه" ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.

وتوصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة وأن وراء ارتكابها ثلاثة طالبات جميعهن عمرهن 15 سنة مقيمات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن، بمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها واعترفن تفصيليًا بارتكابهن الواقعة.

وقررن بأنه نظرًا لشعورهن بالغيرة من المجني عليهن لتفوقهن الدراسي أتفقن فيما بينهن على دس مادة سُمية ببعض الحلوى وتقديمها للمجني عليهن لمنعهن من استكمال الدراسة حيث قامت احداهن بشراء كمية من الحلوى "جاتوه" وقامت بدس ماده سامة تستخدم في المبيدات الزراعية اعدتها مسبقا بالحلوى وتقديمها للمجني عليهن فحدثت إصابتهن والتي أودت بحياة أحداهن 

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