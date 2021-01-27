عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التعاقد مع صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

ووقع النادي الأهلي، مع محمد ناصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي.

 

وحصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، على توقيع ناصر مدافع سيراميكا خلال الساعات الماضية، لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

 

واشتمل عقد اللاعب مع المارد الأحمر، على أحقية القلعة الحمراء في شراء ناصر بصفة نهائية عقب نهاية إعارته، وحال موافقة الجهاز الفني.

 

وتستعد بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبلة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

 

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري حامل لقب دوري المحترفين القطري ومستضيف البطولة، في أولى مباريات المونديال يوم 4 فبراير المقبل.

 

ويواجه الفائز من تلك المواجهة، نظيره بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم 8 من نفس الشهر في نصف نهائي البطولة.

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