الفرص الضائعة تحرج أيوب الكعبي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

وضعت الفرص السهلة التي قام أيوب الكعبي في مباراة منتخب بلاده للمحليين ضد أوغندا في مأزق كبير وحرج من مدربه الحسين عموته.

وإضطر الحسين عموته للخروج أكثر من مره للدفاع عن أيوب الكعبي قبل أن يضيع اللاعب سبعة فرص سهلة ما جعله يعتذر للجماهير المغربية في تصريحات إذاعيه.

ويسعى عموته لمنح اللاعب ثقة مضاعفة من أجل إستعاده مستوياته السابقة قبل أن ينجح اللاعب في إعطاء وعد لزملائه بتلك الفترة التي كلف فيها فراغ سريع.

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