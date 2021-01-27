"مستنييكم في طوكيو".. محمود البزاوي يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان محمود البزاوي على مباراة منتخب مصر، لكرة اليد والتي أقيمت اليوم بينه وبين الدنمارك.

وكتب "البزاوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "النهاردة احنا كسبنا احترام العالم والدنمارك خسرت كبريائها وانهارت اسطورتهم.. لازم في الوقت الحالي جيلنا العظيم ده يبدأ من بكرا يفكر في ميدالية الاولمبياد.. مستنينكم في طوكيو يا ابطال على المنصه".

وخسر منتخب مصر في كرة اليد مباراته اليوم مع الدنمارك، مما أدى إلى خروجه من ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد، وأقيمت المباراة بستاد القاهرة داخل الصالة المغطاة.

وضم الفريق كل من كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.
"مستنييكم في طوكيو".. محمود البزاوي يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
"مستنييكم في طوكيو".. محمود البزاوي يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد

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