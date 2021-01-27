موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفانتي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 22 ساعة

الإعلان عن صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي بـ "السم"

منذ ساعتين

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

برشلونة يستقر على بديل الجناح الطائر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 11 ساعة

وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

منذ ساعة

باتشيكو يحسم ملف عودة أيمن حفني للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

ثورة من نجم الزمالك على باتشيكو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 م

تعرف على الفارق بين ديون ريال مدريد وبرشلونة بسبب كورونا

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

05:00 م

باتشيكو يحسم مصير عودة الساحر إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

سر دخول أحمد فتحى غرفة الأهلى عقب لقاء بيراميدز

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات