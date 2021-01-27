كشف غموض مقتل سائق بالقناطر الخيرية

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كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض مقتل سائق تاكسي، مقيم بمدينة القناطر الخيرية، وتبين استدراح 4 عاطلين للمجني عليه لمدينة الفيوم، بغرض سرقة التاكسي الخاص به ودفنه بصحراء الفيوم، جرى ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بمقتل سائق تاكسي، مقيم دائرة المركز.



جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وملابساتها.



وكشفت التحريات التي أجرها النقيب محمود أبوزيد معاون مباحث المركز، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 4 عاطلين، استدرجوا المجني عليه لمدينة الفيوم لسرقته، وقتلوه ودفنوه بصحراء الفيوم، وبالفحص ومراجعة الكاميرات أمكن تحديد المتهمين وجرى عمل الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم وهم "محمد.س.ش" 21 عامًا، عاطل، و"دسوقي.إ.خ" 23 عامًا، عاطل، وإبراهيم.م.إ" 30 عامًا، عاطل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



وأدلى المتهمون باعترافاتهم حيث أن ثلاثتهم خططوا لسرقة تاكسي من خلال معرفة أحدهم لسائق التاكسى "عبد الله.م.ع" 60 عامًا، فاتفق معه على أن يقله من القناطر الخيرية إلى قرية أبو السعود بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وبالفعل عند وصوله عزم الثلاثة على قتله فقاموا بوضع سم له فى الطعام، وبعد التأكد من وفاته تم دفنه بحفرة بصحراء الفيوم.