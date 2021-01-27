"الفجر الفني" ينشر تفاصيل مساندة أشرف زكي لروجينا في أولي بطولاتها المطلقة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


علم 'الفجر الفني' أنه يتواجد الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية حاليا بالدقي وذلك ليساند روجينا في اليوم الأول من تصوير مسلسلها الجديد "بنت السلطان".

حيث تردد جملة " انا بنت السلطان محدش يقدر علينا ياعسلية" للفنانة ندي موسي ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وذلك بعد انتهاء المخرج أحمد شفيق، من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية.


مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

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