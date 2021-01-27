"الفجر الفني" ينفرد بالصور الأولى من تصوير "بنت السلطان" بالدقي

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بدأت الفنانة روجينا، تصوير أحداث مسلسلها "بنت السطان" بالدقي والمقرر أن تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وذلك للعرض في شهر رمضان المقبل ورصدت عدسة 'الفجر الفني' صورا في استعدادات تصوير المشاهد في الدقي بين روجينا وندي موسي.



وذلك بعد انتهاء المخرج أحمد شفيق، من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية.





مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.