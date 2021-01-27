ريتشارد الحاج يحتفل بعيد ميلاد فاطمة عيد بحضور زوجها شفيق الشايب (فيديو وصور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

رصدت عدسة 'الفجر الفني' اليوم المنتج ريتشارد الحاج، بعيد ميلاد الفنانة فاطمة عيد، وذلك بحضور زوجها اللواء الملحن شفيق الشايب وحرصت علي غناء أغنية "انا بنت عمك " وسط تفاعل من الحضور.

من ناحية أخري كانت اخر أعمالها البوم "انا بنت عمك" ويضم 14 أغنية من بينها موال "أنا بعشق الفن" من كلمات رمضان العجمي، ألحان فاروق سلامة، "أنا بنت عمك" كلمات وألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى.

و "يادي الزمان الردي" كلمات عبدالرحمن سيد الأهل، ألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى، "موال يا ورد ليه تنقطع" من كلمات رمضان العجمي، ألحان فاروق سلامة، "يا بتاع الورد" كلمات عاطف فايد، ألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى.
ريتشارد الحاج يحتفل بعيد ميلاد فاطمة عيد بحضور زوجها شفيق الشايب (فيديو وصور)
ريتشارد الحاج يحتفل بعيد ميلاد فاطمة عيد بحضور زوجها شفيق الشايب (فيديو وصور)
ريتشارد الحاج يحتفل بعيد ميلاد فاطمة عيد بحضور زوجها شفيق الشايب (فيديو وصور)
ريتشارد الحاج يحتفل بعيد ميلاد فاطمة عيد بحضور زوجها شفيق الشايب (فيديو وصور)

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