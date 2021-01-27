استشاري:10% فقط من مصابي كورونا يفقدون حاسة التذوق والشم (فيديو)

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قال الدكتور محمد منيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن النزلة المعوية الشديدة الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا، قد تؤدي إلى التأثير على وظائف الكلى نتيجة الجفاف الحاد الناتج من الإسهال.



وتابع "منيسي"، خلال حواره عبر زوم مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن الصداع يصيب 35% من مصابي كورونا، أما ارتفاع درجة الحرارة فلا يتجاوز الـ40% من الحالات.



وأضاف أن السعال فلا يصيب أكثر من 50% من المصابين بكورونا، أما الإسهال فيصيب 20%، وفقدان حاسة التذوق والشم فيصيب أقل من 10%.

