أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:50 م
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 28 يناير 2021، وذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها على "فيسبوك".
طقس الخميس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- رفح- العريش) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
طقس الخميس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- رفح- العريش) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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