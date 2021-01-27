عضو بجروب أمهات مصر المعيلات: 50% من حالات الطلاق بسبب ضرب الزوجة

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قالت دينا خليل، عضو جروب أمهات مصر المعيلات، إن غالبية قضايا الطلاق المطروحة في محاكم الأسرة تكون بسبب العنف ضد المرأة.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تكون بسبب شكوى الزوجات من الإهانة اللفظية والجسدية»، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا في زيادة حالات الطلاق.



وأشارت إلى أن حالات الطلاق التي تحدث بسبب ضرب الزوجة تصل إلى 50% تقريبا، لافتة إلى أن مشروع القانون المقدم بشأن تجريم ضرب الزوجة بالبرلمان قد يكون رادعا للأزواج المقلين على هذا الفعل.



وعن رأيها في زواج التجربة قالت دينا «فكرة مهينة جدا، ولا يليق بالمرأة المصرية مجرد طرحها»، مردفة «المرأة ليست سلعة كي يطلق عليها مصطلح التجربة».