عضو بجروب أمهات مصر المعيلات: 50% من حالات الطلاق بسبب ضرب الزوجة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت دينا خليل، عضو جروب أمهات مصر المعيلات، إن غالبية قضايا الطلاق المطروحة في محاكم الأسرة تكون بسبب العنف ضد المرأة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تكون بسبب شكوى الزوجات من الإهانة اللفظية والجسدية»، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا في زيادة حالات الطلاق.

وأشارت إلى أن حالات الطلاق التي تحدث بسبب ضرب الزوجة تصل إلى 50% تقريبا، لافتة إلى أن مشروع القانون المقدم بشأن تجريم ضرب الزوجة بالبرلمان قد يكون رادعا للأزواج المقلين على هذا الفعل.

وعن رأيها في زواج التجربة قالت دينا «فكرة مهينة جدا، ولا يليق بالمرأة المصرية مجرد طرحها»، مردفة «المرأة ليست سلعة كي يطلق عليها مصطلح التجربة».

أخبار تهمك

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يكشف عن مأساته داخل نادي الزمالك والسبب وراء انتقاله إلى الأحمر

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يُجدد طلبه من أجل الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - تفاصيل خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة بشأن التحكيم

منذ نصف ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ ساعتين

لاعبو ريال مدريد يتخلون عن الليجا من أجل دوري الأبطال

منذ 33 دقيقة

موسيماني يحسم مصير أجايي من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

منذ نصف ساعة

البنك المركزي يزف بشري سارة للشباب من سن 16 إلى 21 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياً .. زد أف سي يعلن عن ضمه للاعبين جدد بينهم خماسي الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعرف على اللجنة الفنية الجديدة بالإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

05:13 م

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للمالية بشأن صندوق "الشهداء"

07:01 م

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

12:40 ص

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

03:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات