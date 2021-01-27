وزير الرياضة يشهد مباراة مصر والدنمارك في دور الثمانية بمونديال اليد (صور)

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة؛ مباراة المنتخب المصري لكرة اليد مع نظيره الدنماركي في ربع نهائي بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي.



وتشهد المباراة في شوطها الأول ندية وقوة كبيرة بين المنتخبين، وسط تفاعل من الحضور.



وكان المنتخب قد نجح فى الدور الأول فىتحقيق الفوز على كلا من، تشيلى 35 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 23، وفي الدور الرئيسى فازت منتخب مصر على الإتحاد الروسى وبيلاروسيا وأخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى.



كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك، فرنسا مع المجر والسويد مع قطر وإسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد.

