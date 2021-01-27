شاهد.. صورة جديدة من برنامج مقالب رامز جلال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثارت الفنانة نيرمين الفقي الجدل، حول وقوعها ضحية في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال في رمضان 2021.

وشاركت "الفقي" صورة لها مع رامز جلال، من برنامج "رامز بيلعب بالنار" وكتبت تعليقا قائله: "مقلب رامز وأنا شربت المقلب".

وظل الجمهور يتسائل حول وقوع نيرمين الفقي ضحية لرامز جلال في برنامجه الجديد، ولكن ظهر في الصورة أنه برنامج رامز منذ 5 سنوات.

يذكر أن رامز جلال قدم برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي آثار به جدلا واسعا حيث قام باستضافة عدد من النجوم، وقام بتعذيبهم.
شاهد.. صورة جديدة من برنامج مقالب رامز جلال
شاهد.. صورة جديدة من برنامج مقالب رامز جلال

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