بدون ميك أب.. مي الغيطي تبهر جمهورها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة مي الغيطي صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الغيطي" في الصورة بشكل طبيعي بدون ميك أب، حيث أبهرت الجميع بهذه الإطلالة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي الغيطي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز" مع عدد من الفنانين منهم غادة عبد الرازق ورنا رئيس محمد عبدالغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم

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