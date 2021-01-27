نسرين طافش تنعى وفاة والد تامر شلتوت

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نعت الفنانة نسرين طافش وفاة والد تامر شلتوت وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "طافش" قائله: "البقاء لله في والد الاعلامي الراقي تامر شلتوت ربنا يصبر قلبك يا تامر ويجعل مثوي والدك الجنة".



يذكر أن تامر شلتوت أعلن عن وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت.. وسيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائله في ٦ اكتوبر.. والعزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل”.