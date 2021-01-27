تقرير يكشف حقيقة العلاقة المشبوهة بين الإخوان وإيران

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر

 

 كشف تقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليست علاقة تحالف سياسى فقط، بل هى أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هى ذراع من أذرع إيران فى المنطقة، وتقدم إيران دعما كاملا للجماعة الإرهابية وتوفر كل الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة فى المنطقة.

 

 

 

كما أن كل من الفكر الشيعى والإخوان يخدم كلاهما الآخر ضمن مشروع واحد على حساب النظام العربى القائم باقتسامه لجزأين أحدهما خلافة سنية والأخرى شيعية وفق مخططاتهم.

 

 

 

 

 

وأضاف التقرير أن جماعة الإخوان من هذا المنطلق توالى وتتحالف مع إيران ومحورها الإقليمى ضد النظام العربى وضد المحور العربى على مختلف المستويات السياسية والاستراتيجية بل والعسكرية والميليشياوية فمصلحتهما مشتركة وعدوهما واحد وهو الدول العربية التى تحول دون تنفيذ مشروعهما التوسعى الامبراطورى.

 

 

 

يذكر أن هناك علاقات وطيدة تربط بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام الإيرانى الذى يوصف بالراعى الأكبر للإرهاب فى العالم، والتى بدأت منذ تأسيس النظام الملالى فى السلطة، وذلك ضمن العلاقات المشبوهة لجماعة الإرهابية مع إيران، وانحيازها الكامل لإيران وجرائمها في المنطقة.

 

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