الأردن تسجل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر

 

 سجلت الأردن، الأربعاء، 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 323 ألفا و111 إصابة.

 

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 4 آلاف و262 حالة، فيما تم تسجيل 1075 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلي 311 ألفا و80 حالة.

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