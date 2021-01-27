أوزيل: إنضمامي لفنربخشة حلمي منذ الطفولة

قدم نادي فنربخشة التركي، أحد أكبر 3 أندية في البلاد، اليوم الأربعاء، نجمه الجديد ولاعب ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي سابقا، لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل، بعد نهاية عقده مع النادي اللندني.





وقال النجم الدولي السابق أثناء مراسم تقديمه "أنا معتاد على اللعب تحت ضغط، وستكون هنا أيضا ضغوط، لكنها مختلفة، لأنني أعشق وأقدر كثيرا فنربخشة".





وتابع صاحب الـ32 عاما "كنت دائما مشجعا لفنربخشة، وسأظل كذلك. أتذكر عندما كنت صغيرا كنت أشاهد مباريات لجلطة سراي ولفنربخشة ولبشكتاش، لكني كنت أنتمي لفنربخشة".





وكان النادي التركي، قد أعلن الإثنين الماضي، عبر موقعه الإلكتروني وصول اللاعب الألماني، على متن طائرة خاصة قادمة من لندن، حيث كان يلعب هناك منذ 2013 بصفوف آرسنال.





وكان في استقبال أوزيل من مطار أتاتورك، المدير الرياضي لفنربخشة، إيمري بيلوز أوغلو، وسيرتدي أوزيل رقم 67 مع ناديه الجديد.





واستهل أوزيل، الذي ولد في جيلزنكيرشن (ألمانيا) من أسرة تركية، مشواره الكروي في صفوف شالكه، وانتقل في 2010 لريال مدريد ثم في 2013 لآرسنال، ولعب دوليا مع ألمانيا حتى 2018.





واعتزل أوزيل اللعب الدولي بعد الجدل حول التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما فسرته الصحف على أنه دعم سياسي للمسؤول قبل الانتخابات التركية.





وحول هذه النقطة، سئل النجم الألماني حو إمكانية عودته لصفوف "المانشافت" من جديد، إلا أنه نفى بشكل قاطع تفكيره في الأمر.