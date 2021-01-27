زمالك 2001 يعبر عقبة وادي دجلة بدوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ على نظيرة وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الجمهورية.

أحرز ثنائية الزمالك في لقاء اليوم كلا من مصطفي سيد ومحمد طارق .

ويقود فريق الزمالك فنيا منتصر الجدي، ويساعده مصطفي محمود وأحمد رزق، وتامر وحيد مدرب مدربا للحراس، ومحمود سعيد علاج طبيعي ، وخالد عمران مدير إداري .