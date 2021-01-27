ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين الشهر الماضي

ذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، أن الأرباح الصناعية ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر20% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر15% خلال نوفمبر الماضي.









كما ارتفع إجمالي الأرباح الصناعية خلال العام الماضي ككل بنسبة 1ر4% سنويًا، بعد تراجع سنوي بنسبة 3ر3% خلال 2019.









كما ساهمت الإجراءات الحكومية وتحسن الطلب الخارجي، في نجاح الشركات في استعادة نشاطها بعد التراجع الحاد له خلال الربع الأول من العام الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا في الصين في ذلك الوقت.